ضبط 3 أشخاص اختطفوا أخر لسرقته تحت تهديد السلاح بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية بالرياض في القبض على ثلاثة أشخاص؛ اختطفوا شخص أخر، وقاموا بسرقة ما بحوزته تحت تهديد السلاح في حي التونسية.

وفي التفاصيل، أطلق المتهمين طلقتين من سلاح ناري (مسدس)، لتهديد المجني عليه، وأركبوه بالسيارة وتهجموا عليه.

وقام الجناة بسرقة مبلغ مالي (5000) ريال، وجوال آيفون، ومحفظة المجني عليه التي كان بداخلها أوراق ثبوتية.

وتم إركاب المجني عليه بسيارة ثانية كانت بحوزتهم، وإنزاله داخل الحي، ثم فرارهم من الموقع.

وبالبحث والتحريات تم القبض على الجناة وبتفتيش سيارتهم عُثر بداخلها على عدد (4) قوارير عرق مسكر، وسيجارة حشيش تزن (1) جرام، و(19) حبة كبتاجون، و(4) حبات روش، وقطعة حشيش، تزن (1.3) جرام.