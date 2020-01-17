الجامعة السعودیة الإلكترونیة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونیة ُ ممثلة في عمادة الموارد البشرية توفر وظائف (للرجال والنساء) بالعقود

السنوية لأعضاء ھیئة التدريس (حملة الدكتوراه) من السعوديین.

وذك في مختلف كلیات وفروع الجامعة (الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وجازان، والأحساء، وأبھا، والقصیم، وتبوك).

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسیة، ألا يكون المتقدم موظفا في القطاع العام أو الخاص ، أن يكون حاصلا على المؤھل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة، أن تكون معادلة الشھادة صادرة من وزارة التعلیم (في حال كان المؤھل من الخارج، أن تكون الشھادة (انتظام أو تعلیم مدمج) في جمیع المراحل الدراسیة -5

كما أشترطت للمتقدم على الوظیفة إتقان اللغة الإنجلیزية بحیث تكون دراسته في المراحل الدراسیة باللغة، أو ما يعادلھا من اختبار IELTS ً الإنجلیزية أو أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن (0.6 (في اختبار اللغة الإنجلیزية، وأن لا يكون قد مضى علیھا أكثر من سنتین. (ويستثنى من شرط اللغة المتقدمین STEP كفايات اللغة الإنجلیزية (على أقسام – القانون، الإعلام الالكتروني، العلوم الإنسانیة – لغة عربیة).

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