بالفيديو.. السويلم: قدمنا حلول سكنية متنوعة تتناسب مع قدرات فئة الدخل المنخفض 

عادل الحربي(صدى):

كشف سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عن خدمات وحلول الوزارة في تملك المواطنين من ذوي الفئة المنخغضة للوحدات السكنية.

وأضاف السويلم خلال حواره في برنامج ” في أسبوع “:” ما يتعلق بفئة ذوي الدخل المنخفض أوجدنا لها برنامج الإسكان التنموي “، لافتا:” هذا البرنامج يعني بهذه الفئة من هم تنطبق عليهم شروط الدعم السكني وفي الوقت ذاته من مستفيدي الضمان الاجتماعي يتم تقديم حلول سكنية متنوعة تتناسب مع قدراتهم بنظام الانتفاع “.

وأبان أن هذا يأتي في الإطار التنموي الذي تحرص عليه وزارة الإسكان، مردفا:” خلال العام الماضي وتم تسليم أكثر من 14 وحدة سكنية بنظام الانتفاع علي مستوي محافظات المملكة “.

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