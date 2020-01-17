«العدل» : يحق للمتضرر من اتهامه كيدًا طلب التعويض

فهد القزيز(صدى):

أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أنه يحق لمن تضرر من تعرضه للاتهام كيدًا طلب التعويض، وذلك في ردها على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد المغردين سؤالًا، إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر: ” رفعت علي مطلقتي عن طريق الإمارة قضية إني اتجسس عليها وحولت للشرطة ثم حقق معي في الشرطة وبعد ذلك احيلت للنيابة العامة وحقق معي وطلعت الدعوى كيدية وحفظت الدعوى الآن أبغي اخذ حقي منها ماذا أفعل دلوني على الطريقة وشكرا “.

وأجاب حساب التواصل العدلي؛ مغردًا: ” ‎لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية “، وذلك بحسب المادة (٢١٥) من نظام الإجراءات الجزائية.