4 مليون ريال تقدمها محفظة «التقنيات الناشئة» إلى رواد الأعمال

علي القحطاني(صدى):

وجه بنك التنمية الاجتماعية، دعوته إلى رواد ورائدات الأعمال المهتمين بمجال التقنيات الناشئة إلى مشاركة إبداعاتهم؛ في المحفظة المتخصصة لتمويل تلك المشاريع، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويبدأ تمويل هذا المسار من مبلغ 50 ألف ريال وحتى 4 مليون ريال، أما إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن خمسمائة ألف ريال فيشترط ألا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من المتقدم عن 8% من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولاتزيد عن 50% وفق سياسات تضعها إدارة البنك.

وتشمل التقنيات 11 فئة رئيسية، وهي: إنترنت الأشياء، التطبيقات الذكية، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، إلى جانب تقنية ” بلوك تشين ” ، والحوسبة السحابية، إضافة إلى أجهزة الروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، الواقع الافتراضي، والتجارة الإلكترونية؛ بينما لمزيد من المعلومات عبر الرابط الإلكتروني التالي: