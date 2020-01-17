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أمير الحدود الشمالية يوجّه بنقل المواطن «البناقي» لتلقي العلاج في إحدى

أمير الحدود الشمالية يوجّه بنقل المواطن «البناقي» لتلقي العلاج في إحدى
فاطمه الرويلي(صدى):

المستشفيات المتخصصة بالرياض. وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل المواطن الحميدي بن الأحيل البناقي بواسطة طيران الإخلاء الطبي إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بمدينة الرياض لاستكمال علاجه.

وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على المواطن بموفور الصحة والعافية.


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