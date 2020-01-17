عدسات ذكية تتيح رؤية أفضل للعالم

واشنطن(صدى):

نجحت دراسات الواقع المعزز الجديدة التي تقوم بها شركة أمريكية ناشئة تُدعى ”موجو فيجن“ ومقرها كاليفورنيا، بتقديم نموذج أولي شبيه بتلك التكنولوجيا عبارة عن عدسة ذكية مدمجة بالعين.

وكشف الدراسات أن العدسة اللاصقة الذكية تمنح مستخدميها رؤية ليلية في الظلام، وكذلك تعمل كواجهة خاصة فائقة السرية لحياتك الرقمية، فيما قالت الشركة إن ”تقنية العرض الصغيرة التي وعدت بها، ستغطي كل شيء من أجندة مواعيدك إلى الرسائل العاجلة“.

وتعتمد على وضع شاشة صغيرة داخل العدسة – تقول عنها إنها أكثر أجهزة العرض الجزئي كثافة في العالم، كما أن الإلكترونيات الدقيقة المصاحبة لها تناسب كل ما تحتاجه لعرض الواقع المعزز في عدسة واحدة.

وقال مطورو الأنظمة في الشركة إن ”الهدف هو شاشة توضع بالعدسة لا يستطيع سوى مرتديها رؤيتها، سترى العالم من حولك من خلال عدسة غير شفافة نظرة سريعة جانب العين ستمكنك من إظهار مجموعة من الرموز؛ التي يمكنك اختيار أحدها من خلال التحديق فيها للحظة“.