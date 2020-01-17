وظائف شاغرة في أمانة الأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة محافظة الأحساء عن وظائف إدارية شاغرة، والمشمولة بسلم الرواتب لموظفي القطاع الحكومي، وتشمل مراتب الوظائف (وظيفة واحدة على المرتبة الثامنة، 9 وظائف بالمرتبة السابعة، 3 وظائف على المرتبة الخامسة).

وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية: خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، خريجي درجة البكالوريوس، الحاصلين على الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، الحاصلين على درجة الماجستير، الوظائف المعلن عنها للمراتب (السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

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