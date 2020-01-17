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  3. بالفيديو.. ‏‎105 ألف ريال غرامة ضد الأهلي بسبب قذف المياه في لقاء الهلال

بالفيديو.. ‏‎105 ألف ريال غرامة ضد الأهلي بسبب قذف المياه في لقاء الهلال

بالفيديو.. ‏‎105 ألف ريال غرامة ضد الأهلي بسبب قذف المياه في لقاء الهلال
ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، قرارًا بتغريم النادي ‎الأهلي (105,000) ألف؛ لقيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة ‎الهلال.

وكانت قد شهدت مباراة الهلال أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف لهدف؛ قيام جماهير الأهلي بإلقاء علب مياه.


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