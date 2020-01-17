بالفيديو.. 105 ألف ريال غرامة ضد الأهلي بسبب قذف المياه في لقاء الهلال
أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، قرارًا بتغريم النادي الأهلي (105,000) ألف؛ لقيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة الهلال.
وكانت قد شهدت مباراة الهلال أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف لهدف؛ قيام جماهير الأهلي بإلقاء علب مياه.
#لجنة_الانضباط تغرم النادي #الأهلي (105,000) ألف؛ لقيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة #الهلال.#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/9S55AIohiP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 17, 2020
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