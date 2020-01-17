تركيا تطلق سراح شاب اغتصب زوجة أخيه وابنها

أنقرة(صدى):

أقدم شاب تركي في ولاية إسطنبول على اغتصاب زوجة أخيه المتوفى وابنه اليتيم القاصر البالغ من العمر 15 عامًا؛ فيما تم القبض عليه وسجنه 8 سنوات و4 أشهر ” بسبب سوء السلوك ” ما أثار غضب المجتمع التركي.

وليس ذلك فقط، بينما دفع الجاني كفالة في الاعتداء للمرة الأولى، وأطلق سراحه بعد 3 أشهر من احتجازه، فخرج وعاد إلى سيرته الأولى وكرر اعتداءاته الجنسية على الطفل.

وخدع الجاني زوجة أخيه واعتدى عليها جنسيا بعد أن أوهمها بأنه ينوي الزواج بها، وأخذ مكان شقيقه المتوفي؛ لتقدم بلاغًا إلى السلطات التركية، اتهمت فيه العم باستغلالها والاعتداء عليها وابنها جنسيا.