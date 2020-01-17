«واتس آب» تتراجع عن مميزات مزعجة

وكالات(صدى):

تراجعت “واتس آب” عن استخدام واحدة من أكثر الميزات المقترحة إثارة للجدل، وهي عرض الإعلانات على التطبيق.

وأوضح تقرير جديد أن “فيسبوك” الذي يملك تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، يتراجع عن الخطة، مؤكدًا أن وتس آب “قامت في الأشهر الأخيرة بحل فريق جُهّز لإيجاد أفضل الطرق لدمج الإعلانات في الخدمة”.

وجرى تأكيد قرار تضمين الإعلانات في الأصل من قبل “فيسبوك” عام 2018، وأثار جدلا كبيرا لأنه يتعارض مباشرة مع رغبات براين أكتون، وجان كوم، اللذين أسسا “واتس آب” في عام 2009.