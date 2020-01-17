الشهري: نحن أمام مبارة صعبة وسنمتع الجمهور التايلاندي

ماجد محمد(صدى):

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، مواجهة تايلاند، غداً السبت، في دور الـ8 من كأس آسيا تحت 23 عامًا، أنها صعبة.

وقال الشهري، خلال مؤتمر صحفي: “أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وحصل على راحة يوم إضافي، هي مباراة تكتيكية وظروفها مختلفة عن بقية المباريات السابقة التي لعبناها”.

وأضاف: “نعلم أن الجمهور سيكون حاضرأً بكثافة لكن لاعبينا اعتادوا على اللعب في مثل هذه الأجواء وأمام 60 ألف متفرج وليس 45 ألف، وسنمتع الجمهور التايلندي وسنأخذ المباراة خطوة بخطوة ونمتص الدعم الجماهيري حتى نكسب نتيجة اللقاء بحول الله”.