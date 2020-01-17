لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الطلاب للكتب 

فهد القزيز(صدى):

تلجأ بعض المدارس الأهلية بالتزامن مع دخول الفصل الدراسي الثاني، إلى استغلال أولياء الأمور من خلال إلزامهم بتسديد ما عليهم من أقساط دراسية، وإلا سيتم حرمانهم من تسليم الكتب الدراسية أو منعه من الدراسة.

وأبانت لائحة تنظيم المدارس الأهلية أنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب أو منعه من الدراسة.

وأشارت اللائحة إلي أنه في حال المخالفة يُمكن تقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم:19996 .

وكانت وزارة التعليم شددت في وقت سابق على ضرورة التزام المدارس الأهلية بآلية معالجة الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.