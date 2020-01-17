كلب يأكل وجه فتاة أثناء التصوير معه

بوينس آيرس(صدى):

أصيبت فتاة أرجنتينية، بجروح في الوجه أثناء محاولتها التقاط مجموعة من الصور مع كلب، غاليًا، بعد أن انقض عليها بأسنانه..

ونشرت الفتاة الصور التي التقطتها مع الكلب، ويظهر فيها آثار الجروح التي تركها في وجهها، قائلة : “لا أعرف ما إذا كنت قد لمست فخذيه، أو إذا كان رد فعله هكذا، أو لأنني عانقته وأخافته”.

واضطرت الفتاة للخضوع لإجراء 40 غرزًا في الوجه وداخل الفم وفي اللثة في عملية جراحية استمرت ساعتين.

وقال الطبيب البيطري خوان إنريك روميرو، إن الكلب هاجم الفتاة نتيجة شعوره بالضيق بسبب سنه وبسبب آلامه، وهو ما يمكن أن يولد رد فعل كهذا.