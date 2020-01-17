«بوجاتي شيرون» أسرع سيارة في العالم

باريس(صدى):

تعتبر سيارة بوجاتي شيرون، هي أسرع سيارة في العالم حتي الآن؛ حيث وصلت سرعتها إلى 304.77 ميل في الساعة.

وفي السياق نفسه، زادت المنافسة بين السيارات وزادت سرعاتها في ظل تطويرها، وهو ما قاد في النهاية إلى التسابق في مجال سرعة السيارات بما تطور مع الوقت إلى ظهور رياضة السيارات وسباقاتها.

وكانت ماكلارين، قد قدمت السيارة F1 بمحرك V12 وثلاثة مقاعد في عام 1998 وحصلت السيارة على لقب أسرع سيارة في العالم مع رقم قياسي في جينيس ريكورد بوصولها الي 240 ميل في الساعة في وقتها.