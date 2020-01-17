محافظ القريات المكلف يسلم مستفيدين ومستفيدات الجمعيات الخيرية بالحديثة ومركز الوادي وحداته

فاطمة الرويلي(صدى):

التقى محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد بمكتبه مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري ويرافقه المشرف على اسكان القريات علي ثنيان العنزي وعدد من مسؤلي فرع الوزارة ومدير الجمعية الخيرية بالحديثة ومدير الجمعية الخيرية بمركز الوادي .

وتم تسليم عدد من المستفيدين والمستفيدات وحداتهم السكنيه موضحاً ان هذا يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين حفظهما الله ومتابعة صاحب السمو الملكي امير منطقة الجوف وسمو نائبه حفظهما الله بتأمين إحتياجات المواطن من الخدمات خاصه الفئه المستحقه للاسكان التنموي.