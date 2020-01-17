رفض احتجاج نادي الفتح ضد مشاركة مهند الشنقيطي

نواف السالم(صدى):

‏‎رفضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، احتجاج نادي ‎الفتح ضد ‎الاتحاد حول أهلية مشاركة ” مهند الشنقيطي “، في مباراة الفريقين في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ” الشنقيطي ” قد شارك أساسياً في مباراة الاتحاد ضد الفتح، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدمت إدارة نادي الفتح باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة؛ فيما كانت قد استندت في احتجاجها على أن تسجيل الشنقيطي غير نظامي لأنه تم خارج فترات التسجيل الرسمية.