بالفيديو.. بكاء جنديات أثناء قيامهن بالغناء لزعيم كوريا الشمالية
كشف مقطع فيديو، اليوم الجمعة، عن بكاء جنديات أثناء الغناء أمام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في وحدة عسكرية، خلال جولة تفتيشية دورية له، بحسب التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي.
وأجرى كيم جونغ أون، جولة في إحدى الوحدات العسكرية، فيما أظهر الفيديو المجندات وهن يقمن بالغناء أمامه، مما أثار إعجابه، كما لعبن مباراة للكرة الطائرة، وشجع كيم الفريقين بالتصفيق لهن.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 968 ] نشر منذ 7 دقائق
طالما وصلت كوريا الشمالية للصواريخ الإستراتيجية البعيدة المدى والتي تحمل رؤوس نووية
ووصلت ايضا لصنع القنبلة الذرية..وهى محاصرة
هذا انجاز عظيم..لقيادة وشعب عظيم..ربما المؤسس جده علم عن الآية الكريمة ” واعدوا لهم ”
هذا زعيم كبير وصورة جميلة جلس على عتبه المدخل لوحده يتابع لعب المجندات ..عتبي الوحيد عليه انه يدخن سجائر