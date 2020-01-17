بالفيديو.. بكاء جنديات أثناء قيامهن بالغناء لزعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الجمعة، عن بكاء جنديات أثناء الغناء أمام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في وحدة عسكرية، خلال جولة تفتيشية دورية له، بحسب التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي.

وأجرى كيم جونغ أون، جولة في إحدى الوحدات العسكرية، فيما أظهر الفيديو المجندات وهن يقمن بالغناء أمامه، مما أثار إعجابه، كما لعبن مباراة للكرة الطائرة، وشجع كيم الفريقين بالتصفيق لهن.