اندلاع حريق في سفينة قبالة ساحل دبي

أبوظبي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حادث حريق اندلع في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: “الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود من دون تسجيل أي إصابات بعد أن تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متنه.

في حين قال شهود عيان أنه كان بالإمكان رؤية عمود من الدخان الأسود الكثيف يبدو أنه يتصاعد من سفينة أو قارب من على بعد من الشاطئ بالقرب من فندق برج العرب الفخم، ولم يتضح حجم السفينة.