«الهريفي»: مشكلة النصر الفنية عكس عكاس

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، اليوم الجمعة، على المشكلة الفنية التي يعاني منها فريق النصر في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه في مبارياته الماضية.

وقال فهد الهريفي، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” ‏مشكلة النصر فنياً.. كورة معنا الكل يذهب للكرة.. كورة معهم خذ مساحات عكس عكاس.. الكرات الثابتة ..!! مش معقول كل كرة اوفر في كل المباريات، ركنيه فاول على الطرف فاول في النصف .! ” .

وفي السياق نفسه، أضاف ” الهريفي ” مبديًا غضبه وعدم رضاه عن الفريق: ” رجوع حمدالله جوليانو مع بعض مشكلة .! في ظل تكتل العدالة في نصف ملعبه ترجعون ليه.! وتضغط لاعبين الوسط ليه! “.

وتابع لاعب وسط العالمي السابق: ” ‏طيب وش الحل يافهد.. بسيط أنتم تشوف لاعبين أطراف، مرابط في كل مكان يحيى مع المحاور، الأظهرة الغنام والعبيد تشوفون إنهم مفعلين الدور الهجومي وفتح الملعب ..!! هذه حلول إذا الخصم متكتل في نصف ملعبه ” .