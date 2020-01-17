بالفيديو.. «الزعاق» يكشف طريقة حساب نجوم الثريا عند العرب
كشف خالد الزعاق محلل الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن طريقة حساب نجوم الثريا عند العرب.
وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع ” تويتر “: ” العرب كانوا يعرفون بداية ونهاية الشتاء من شروق وغروب الثريا “، لافتا:” إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من الجهة الشرقية أي أن الثريا والشمس على خط مستقيم واحد فهذا دليل علي بداية البرق وهذا يكون يكون في نهاية الوسم “.
ولفت الزعاق: ” إذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا دليل علي اشتداد البرق وهذا في منتصف المربعانية “، مشيرع: ” إذا غابت الشمس وأعقبت الثريا فهذا دليل علي أن الشتاء انتهي “.
وتابع الزعاق:” إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من المشرق فهذا دليل علي بداية طور الليل ” ، مبينا :” إذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا دليل علي أطول ليالي السنة وإذا غابت الشمس وأعقلت الثريا فهذا دليل علي نهاية طول الليل “.
https://mobile.twitter.com/dralzaaq/status/1218189487894867971?s=12
اترك تعليقاً