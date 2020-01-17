بالفيديو.. «الزعاق» يكشف طريقة حساب نجوم الثريا عند العرب

عادل الحربي(صدى):

كشف خالد الزعاق محلل الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن طريقة حساب نجوم الثريا عند العرب.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع ” تويتر “: ” العرب كانوا يعرفون بداية ونهاية الشتاء من شروق وغروب الثريا “، لافتا:” إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من الجهة الشرقية أي أن الثريا والشمس على خط مستقيم واحد فهذا دليل علي بداية البرق وهذا يكون يكون في نهاية الوسم “.

ولفت الزعاق: ” إذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا دليل علي اشتداد البرق وهذا في منتصف المربعانية “، مشيرع: ” إذا غابت الشمس وأعقبت الثريا فهذا دليل علي أن الشتاء انتهي “.

وتابع الزعاق:” إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من المشرق فهذا دليل علي بداية طور الليل ” ، مبينا :” إذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا دليل علي أطول ليالي السنة وإذا غابت الشمس وأعقلت الثريا فهذا دليل علي نهاية طول الليل “.

https://mobile.twitter.com/dralzaaq/status/1218189487894867971?s=12