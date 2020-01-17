بالفيديو مواطن يحول شقته إلى ملجأ للحيوانات

علي القحطاني(صدى):

قرر شاب يدعى زاهر سماك يعيش في الرياض على تحويل شقته إلى ملجأ للحيوانات، لإسعاف القطط والكلاب.

وخصص المواطن غرفة خاصة للإسعافات الأولية للحيوانات، حيث أكد أنه انقذ عدد كبير من القطط والكلاب ومنهم من ذوي احتياجات خاصة.

وقال خلال حديثه في برنامج ” mbc في أسبوع ” أنه أنقذ أكثر من 70 حيوان، مطالبًا بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يؤذي الحيوانات.

وأضاف: أكثر شئ يؤلمني عندما أرى حيوان عالق على الطريق، وقتها احزن وأساعد الحيوان فورًا.