بالفيديو مواطن يحول شقته إلى ملجأ للحيوانات
قرر شاب يدعى زاهر سماك يعيش في الرياض على تحويل شقته إلى ملجأ للحيوانات، لإسعاف القطط والكلاب.
وخصص المواطن غرفة خاصة للإسعافات الأولية للحيوانات، حيث أكد أنه انقذ عدد كبير من القطط والكلاب ومنهم من ذوي احتياجات خاصة.
وقال خلال حديثه في برنامج ” mbc في أسبوع ” أنه أنقذ أكثر من 70 حيوان، مطالبًا بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يؤذي الحيوانات.
وأضاف: أكثر شئ يؤلمني عندما أرى حيوان عالق على الطريق، وقتها احزن وأساعد الحيوان فورًا.
زاهر سماك.. شاب سعودي يحوّل شقته إلى ملجأ للحيوانات
قصة مؤثرة تفاصليها مع خلف الخلف#mbcinaweek#mbc1 pic.twitter.com/VtnJetQ6TC
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 17, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 8 دقائق
صاحب شفقه ورحمه الله يرحمه في الدنيا والآخرة