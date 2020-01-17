شاب يسرق 12 مليون «كلمة سر» ويعرضها للبيع

أمستردام(صدى):

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على شاب سرق 12 مليون كلمة سر ورمز وصول، وعرضهم للبيع عبر الإنترنت؛ فيما قالت الشرطة إنه يمكن تحميل البيانات مقابل مبلغ من المال.

ورفضت الشرطة، الكشف عن نوعية البيانات أو المتضررين حيث أن التحقيقات جارية؛ بينما نجح خبراء جرائم الإنترنت في هولندا من تعقب المشتبه به في شرق البلاد بعد تلقي إشارة من زملاء في بريطانيا.

وصادرت السلطات أجهزة متخصصة خلال تفتيش شقتين، وباستخدام هذه الأجهزة صارت البيانات متاحة عبر الموقع الإلكتروني “وي ليك إنفو”؛ ليحجب مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ” اف بي آي ” الموقع.