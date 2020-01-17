GMC تكشف عن عملاقها الجديد بهيكل ضخم(فيديو)

واشنطن(صدى):

كشفت شركة GMC عن نموذجها الجديد من سيارات Yukon بتصميم جديد، وهيكل ضخم بطول 5 أمتار و70 سم.

وتتميز بواجهة أمامية يوحي بالقوة التي تتميز بها سيارات GMC رباعية الدفع، ومزين بمصابيح فريدة التصميم تعمل بوحدات إضاءة من نوع LED.

وحصلت على نظام تعليق هوائي يساعد على تغيير ارتفاع الهيكل عن الأرض، ونظام لمنع الانزلاق، ونظام للتحكم بحركة العجلات على المنحدرات.

كما حصلت على مقاعد جلدية واسعة ومريحة مخصصة لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات تعمل باللمس، إضافة إلى أنظمة صوت ومولتيميديا متطورة، وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد، ونظام لتنقية الهواء.