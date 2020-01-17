أضرار الحمية القاسية قبل الزفاف أهمها الغثيان وقرحة المعدة 

أميرة خالد(صدى):

تلجأ كثير من المقبلات على الزواج لاتباع حمية غذائية قاسية بهدف إنقاص وزنهنّ وتغيير مقاسهن قبل موعد الزفاف للظهور بإطلالة جذابة تظهر رشاقتهن ولكنهن يغفلن حجم الخطر الناتج عن هذا الدايت السريع.

وتقلل الحمية الغذائية القاسية من كمية العناصر والفيتامينات والدهون الضرورية للجسم؛ ما يعرضهن لخطر شديد على صحتها وجمالها قبل الزفاف.

ومن الأضرار الناتجة عن اتباع العروس لحمية قاسية أهمها قلة قدرتها على مقاومة الأمراض والإصابة بالعدوى كالرشح، تُصاب بالغثيان، وتشنج العضلات، وانخفاض ضغط الدم، وقرحة المعدة المؤلمة، والغيبوبة بالإضافة لإصابتها بالصداع والإرهاق والتعب بسبب التغير الخاطئ في كمية السعرات الحرارية بشكل مفاجئ وسريع من جهة، وبسبب النقصان في مستوى سكر الدم نتيجة التغذية السيئة.