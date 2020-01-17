مواطن ينهي حياته بـ «الرصاص» في مهد الذهب
انتحر مواطن داخل منزله في إحدى قرى محافظة مهد الذهب؛ حيث أطلق النار على نفسه بمسدسه الشخصي.
وفي التفاصيل، تقدم أقارب المتوفى ببلاغ إلى شرطة المهد يُفيد بتغيبه، مع ملاحظتهم أنه لم يشاهَد خارج منزله منذ اختفائه.
وعقب دخول المنزل عُثر على المواطن متوفى منذ أيام، بعد أن سدد لرأسه طلقة من ” مسدس ” خاص به؛ فيما يعاني من اعتلالات نفسية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91268 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
كثرت عمليات الانتحار بين المواطنين والسبب ضيق المعيشة والبطالة .
معشي الذيب فول[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 17 دقيقة
مايجيب الامراض النفسيه .. غير الاهل والاقارب