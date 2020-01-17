مواطن ينهي حياته بـ «الرصاص» في مهد الذهب

نايف السالم(صدى):

انتحر مواطن داخل منزله في إحدى قرى محافظة مهد الذهب؛ حيث أطلق النار على نفسه بمسدسه الشخصي.

وفي التفاصيل، تقدم أقارب المتوفى ببلاغ إلى شرطة المهد يُفيد بتغيبه، مع ملاحظتهم أنه لم يشاهَد خارج منزله منذ اختفائه.

وعقب دخول المنزل عُثر على المواطن متوفى منذ أيام، بعد أن سدد لرأسه طلقة من ” مسدس ” خاص به؛ فيما يعاني من اعتلالات نفسية.