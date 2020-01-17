إصابة 11 جنديا أمريكيا في هجوم إيران الصاروخى بارتجاج فى المخ

واشنطن(صدى):

أعلن الجيش الأمريكي، عن إصابة 11 جنديًّا من قواته، شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ؛ جراء الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.

وأوضح الجيش الأمريكي أن “هؤلاء الجنود نُقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان (الكويت)؛ لإجراء مزيد من الفحوص”.

ومن جهته، أشار الكابتن “بيل أوروبان” المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان له: ” لم يُقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؛ إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات، ولا تزال حالاتهم قيد التقييم”.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن بعض الجنود أصيبوا بارتجاج أثناء الهجوم الإيراني، بينما بعد حوالى أسبوع من الهجوم، ما زال بعض الأفراد العسكريين يعانون من بعض أعراض الارتجاج.