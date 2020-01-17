بالفيديو القبض على لاعب بعد صفع شرطي على مؤخرته
أظهر مقطع فيديو لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور وهو يتحدث إلى شرطي بصياح، بعد أن قام بصفعه على مؤخرته.
أصدرت شرطة نيو أورليانز أمرا بالقبض على اللاعب، حيث سعت الشرطة في البداية إلى توجيه تهمة التحرش الجنسي بحق اللاعب إلا أن القاضي رفض الأمر.
ويذكر أنه ما زال بإمكان اتحاد كرة القدم الأمريكية تعليق مشاركة اللاعب مع فريقه إلى جانب غرامة مالية تحت بند سوء السلوك الشخصي.
معشي الذيب فول[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 24 دقيقة
صدى يحبكم للاخبار الي فيها مؤخره هذي الايام …..وش السالفه
صرنا في اخر الزمان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91268 ] نشر منذ 23 دقيقة
كلهم فاسدون ..