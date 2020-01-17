بالفيديو القبض على لاعب بعد صفع شرطي على مؤخرته

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور وهو يتحدث إلى شرطي بصياح، بعد أن قام بصفعه على مؤخرته.

أصدرت شرطة نيو أورليانز أمرا بالقبض على اللاعب، حيث سعت الشرطة في البداية إلى توجيه تهمة التحرش الجنسي بحق اللاعب إلا أن القاضي رفض الأمر.

ويذكر أنه ما زال بإمكان اتحاد كرة القدم الأمريكية تعليق مشاركة اللاعب مع فريقه إلى جانب غرامة مالية تحت بند سوء السلوك الشخصي.