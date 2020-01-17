مشاعل الشحي عن سبب خلعها للحجاب:«ما أبي أكون منافقة»

أبو ظبي(صدى):

خرجت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، عن صمتها لتوضح السبب الرئيسي وراء خلعها للحجاب، قائلة إنها لا تريد أن تكون إنسانة منافقة.

ولفتت الشحي خلال تصريحات تليفزيونية: ” أنا حسيت إني ما أبي ألبس الشيلة ما أبي أكون منافقة ما أبي ألبس الشيلة قدام الناس ومن وراء الناس ما ألبسها “.

وأبانت الشحي أنها تتمنى في يوم من الأيام أن تتحجب ولا تتراجع في قرارها كي لا يُثار جدلًا ضدها مثلما يحدث وكأنها فعلت جريمة، مضيفة: ” الله يهديني وفي يوم من الأيام راح أتحجب وما أتراجع عن القرار “.