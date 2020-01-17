بريطانيا تدرج «حزب الله» بالكامل تحت قانون تجميد أصول الإرهاب

لندن (صدى):

أدرجت وزارة الخزانة البريطانية جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.

وأوضحت الخزانة البريطانية، في بيان لها، أنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010، وبذلك سيتم تجميد أصولها.

وكان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، كما صنفت الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.