نشر منظومة رادار فرنسية في المملكة

رويترز(صدى):

أكد مسؤولون فرنسيون، اليوم الجمعة، إن فرنسا نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة؛ بهدف الحفاظ على دفاعاتها عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت نفطية وتورطت فيها إيران.

وأوضح المسؤولون الفرنسيون، إنه: ” تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار “؛ بينما لم يدلوا بالمزيد عن الأمر، بحسب وكالة ” رويترز ” .

ومن جانبها، وجهت فرنسا، اتهامات إلى إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم مؤقتا، كما تعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي؛ قائلًا: ” في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة العربية السعودية ” .