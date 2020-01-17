بالفيديو.. اعتراف شاب بـ «جريمة ذبح» في برنامج والشرطة تطيح به

نيودلهي(صدى):

اعترف شاب بارتكابه جريمة قتل، خلال استضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة.

وتفصيلا، أقر الشاب الهندي خلال البث المباشر بقتل حبيبته السابقة في ليلة رأس السنة عن طريق نحر عنقها، بسبب اعتقاده أنها كانت على علاقة مع شاب آخر، مبررا فعلته البشعة بأن أسرة الضحية رفضت زواجه منها بعد أشهر من المحاولات، مما أثار غضبه

وكان الشاب أخبر المحطة التليفزيونية بأنه قادم ليعترف بجريمته، مما دفع الإدارة للموافقة على بث حلقة الاعتراف على الهواء مباشرة، علاوة علي إبلاغ السلطات الهندية التي اعتقلته بعد اعترافه بقتل حبيبته بطريقة بشعة.