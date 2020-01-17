كلوب يكشف طريقة إنهاء أزمة محمد صلاح وماني 

طلال الغامدي(صدى):

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن طريقة إنهاء الأزمة بين النجمين، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، قائلا:”تحدثت مع كل لاعب بشكل منفصل، المشكلة لم تكن كبيرة بين اللاعبين”.

ولفت كلوب:”في كرة القدم، يبدو الأمر كبيرًا للغاية، حيث يقولون (يا إلهي.. كيف يمكن حل هذا؟).. لكنني فقط تحدثت مع صلاح وماني؟”.

وتابع مدرب ليفربول:”جيورجينهو فاينالدومي حاول حل المشاكل في غرفة الملابس، لأنه يستطيع تفهم سبب غضب الناس”.

وكانت الأزمة بدأت عندما فضّل محمد صلاح التسديد على التمرير لساديو ماني، الذي كان في فرصة مناسبة أكثر للتسجيل، في مباراة ليفربول مع بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي أغضب ماني.