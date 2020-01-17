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بالفيديو المرداسي : مباراة الهلال والاتفاق فيها أخطاء كثيرة

بالفيديو المرداسي : مباراة الهلال والاتفاق فيها أخطاء كثيرة
ماجد محمد(صدى):

أوضح ممدوح المرداسي حكم دولي سابق، على أن مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين فيها أخطاء كثيرة.

وقال المرداسي خلال مكالمة هاتفية على قناة ” 22 الفضائية ” : كأس العالم في روسيا كان موجود 32 كاميرا خاصة بـ var ولكن عندنا هناك نقص كبير في تقنية var.

وأضاف : أن التقنية تعتمد على الشركة الناقلة و هذه مشكلة و لا تعطي كل نادي حقه.

ويذكر أن الهلال، فاز أمس الخميس، أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


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