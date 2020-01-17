بالفيديو المرداسي : مباراة الهلال والاتفاق فيها أخطاء كثيرة
أوضح ممدوح المرداسي حكم دولي سابق، على أن مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين فيها أخطاء كثيرة.
وقال المرداسي خلال مكالمة هاتفية على قناة ” 22 الفضائية ” : كأس العالم في روسيا كان موجود 32 كاميرا خاصة بـ var ولكن عندنا هناك نقص كبير في تقنية var.
وأضاف : أن التقنية تعتمد على الشركة الناقلة و هذه مشكلة و لا تعطي كل نادي حقه.
ويذكر أن الهلال، فاز أمس الخميس، أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ممدوح المرداسي : مباراة #الهلال_والاتفاق_كاس_الملك فيها أخطأ كثيره جداً بسبب الكميرات حيث ان التقنية تعتمد على الشركة الناقله و هذه مشكله و لا تعطي كل نادي حقه .#الملعب_الاخضر pic.twitter.com/mthO1s1Ic4
— قناة 22 الفضائية (@22arabtv) January 17, 2020
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