بالفيديو.. مسؤول يستغل منصبه ويسخر شرطي لخدمة زوجته

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الجمعة، زوجة مدير عام قوى الأمن الداخلي في لبنان تقوم باستغلال رجل أمن لخدمتها.

وظهر في الفيديو زوجة اللواء عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني تستغل منصب زوجها، وتسخر قوات الأمن للتجول معها وحمل الحقائب لها وفتح الأبواب.

وعلقت الإعلامية و الناشطة اللبنانية ديما صادق على الفيديو قائلة : “حضرة اللواء عثمان،مدير عام قُوى الأمن الداخلي.يبدو أنه حضرتك فاهم وظيفة عناصر قوى الأمن غلط.

وأضافت : فهني أكيد أكيد ما مهمتهن يحملو كياس Aishti للسيدة حرم حضرتك هي و عم تعمل شوبينغ(نعم اللي بالفيديو حرم سيادته) ولا مهمتهم يضربوا الصحافيين والمواطنين. مهمتهم الوحيدة الحفاظ على أمن البلد”.