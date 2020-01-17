حقيقة توجيه أمير عسير بنشر أسماء وأرقام المسؤولين والقضاة

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح متحدث إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، حقيقة توجيه أمير المنطقة بنشر أسماء وأرقام المسؤولين والقضاة والمشايخ والأعيان؛ وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم.

وقال المتحدث الرسمي : أن ذلك غير صحيح مؤكداً على أن الإمارة والإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة والمعروفة.

وطالب متحدث الإمارة بتحري الدقة وعدم نشر وتداول أي معلومات لم تصدر من الجهات الرسمية.