بالفيديو.. آلية دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر «أبشر»

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن آلية دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات من خلال منصة ” أبشر “.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ أنه يتم دفع الرسوم الحكومية الخاصة من قبل المشتري عن طريق خدمة سداد؛ ثم يتم التأمين على المركبة من قبل المشتري لإتمام عملية الشراء.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتم تحويل ثمن المركبة من قبل المشتري للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني ” ساب “؛ بينما بعد اتمام عملية المبايعة يتم تحويل ثمن المركبة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة لحساب البائع الشخصي.