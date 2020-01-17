محمد أبو هداية ساخرا: إعلام زميرة وخيخه اتجننوا رسمي

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، على إطلاق إعلام النصر، مسمى العالمي على الأهلي والنصر فقط.

وقال الناقد الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لاحظوا طرح إعلامي، والأهلي عالمي، لأنه عسكر برا، والنصر عالمي، بالترشيح والإثبات خرقه.

وأضاف: الإتحاد والهلال اللي حققوا كاس آسيا وشاركوا في كاس العالم للأندية وحققوا رابع العالم مالهم علاقة بالعالمية مش معقول، إعلام زميرة وخيخه تجننوا رسمي مافيها كلام.