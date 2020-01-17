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محمد أبو هداية ساخرا: إعلام زميرة وخيخه اتجننوا رسمي

محمد أبو هداية ساخرا: إعلام زميرة وخيخه اتجننوا رسمي
ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، على إطلاق إعلام النصر، مسمى العالمي على الأهلي والنصر فقط.

وقال الناقد الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لاحظوا طرح إعلامي، والأهلي عالمي، لأنه عسكر برا، والنصر عالمي، بالترشيح والإثبات خرقه.

وأضاف: الإتحاد والهلال اللي حققوا كاس آسيا وشاركوا في كاس العالم للأندية وحققوا رابع العالم مالهم علاقة بالعالمية مش معقول، إعلام زميرة وخيخه تجننوا رسمي مافيها كلام.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 14 دقيقة

هم كذابين ويعرفون انهم كذابين الصفر لايمكن ان يكون رقم حتى لو كان طحلب والترشيح لايمكن ان يكون انجاز حتى لو بخرقه

[ عدد التعليقات: 6910 ] نشر منذ 10 دقائق

عادي خليهم ينبسطوا و لو بالكذب

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 9 دقائق

يا رجل. عيب. خليك في ناديك اللي بيهبط. والله ان اعلان الطواقي مالهم صاحب. ما تذكر كانوا يسمونك ابو عباية و مركبين صورة…. على وجه جستنية.

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