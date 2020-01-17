محمد أبو هداية ساخرا: إعلام زميرة وخيخه اتجننوا رسمي
علق الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، على إطلاق إعلام النصر، مسمى العالمي على الأهلي والنصر فقط.
وقال الناقد الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لاحظوا طرح إعلامي، والأهلي عالمي، لأنه عسكر برا، والنصر عالمي، بالترشيح والإثبات خرقه.
وأضاف: الإتحاد والهلال اللي حققوا كاس آسيا وشاركوا في كاس العالم للأندية وحققوا رابع العالم مالهم علاقة بالعالمية مش معقول، إعلام زميرة وخيخه تجننوا رسمي مافيها كلام.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 14 دقيقة
هم كذابين ويعرفون انهم كذابين الصفر لايمكن ان يكون رقم حتى لو كان طحلب والترشيح لايمكن ان يكون انجاز حتى لو بخرقه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6910 ] نشر منذ 10 دقائق
عادي خليهم ينبسطوا و لو بالكذب
ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 9 دقائق
يا رجل. عيب. خليك في ناديك اللي بيهبط. والله ان اعلان الطواقي مالهم صاحب. ما تذكر كانوا يسمونك ابو عباية و مركبين صورة…. على وجه جستنية.