بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يكشف سر تأثر الملك سلمان بقصيدة شهيرة له

نايف السالم(صدى):

كشف الشاعر مشعل الحارثي عن سر تأثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقصيدة شهيرة له خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية بدورته “الثلاثين ” .

وقال “الحارثي ” في لقاء معه ببرنامج ” بالمختصر ” على قناة إم بي سي الفضائية ، أن سر تأثر الملك سلمان يعود للبيت الشعري الذي قال فيه ” خيالة العوجة على حرب وقتال من دون بيت الله ومسجد نبيه ” .

وأضاف ، هنا مربط الفرس ، حيث أثار البيت المشاعر الوطنية والدينية للملك سلمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين والمقدسات الدينية للمسلمين في العالم أجمع .

وقال “الحارثي ” أن مشاعره كانت مختلطة حين رأى تأثر الملك سلمان المعروف بحزمه وقوة شخصيته بأبيات شعره .

كما تطرق “الحارثي ” إلى الأسباب التي جعلته يترك المجال الأدبي بإعتباره شاعراً ويتجه للقطاع العسكري ، قائلاً أنه كان يأمل بنيل الشرف العسكري وعمل على أن تكون موهبته قريبة من عمله لذلك اتجه إلى القصائد الوطنية .