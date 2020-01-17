بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي يكشف سر تأثر الملك سلمان بقصيدة شهيرة له
كشف الشاعر مشعل الحارثي عن سر تأثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقصيدة شهيرة له خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية بدورته “الثلاثين ” .
وقال “الحارثي ” في لقاء معه ببرنامج ” بالمختصر ” على قناة إم بي سي الفضائية ، أن سر تأثر الملك سلمان يعود للبيت الشعري الذي قال فيه ” خيالة العوجة على حرب وقتال من دون بيت الله ومسجد نبيه ” .
وأضاف ، هنا مربط الفرس ، حيث أثار البيت المشاعر الوطنية والدينية للملك سلمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين والمقدسات الدينية للمسلمين في العالم أجمع .
وقال “الحارثي ” أن مشاعره كانت مختلطة حين رأى تأثر الملك سلمان المعروف بحزمه وقوة شخصيته بأبيات شعره .
كما تطرق “الحارثي ” إلى الأسباب التي جعلته يترك المجال الأدبي بإعتباره شاعراً ويتجه للقطاع العسكري ، قائلاً أنه كان يأمل بنيل الشرف العسكري وعمل على أن تكون موهبته قريبة من عمله لذلك اتجه إلى القصائد الوطنية .
الشاعر #مشعل_الحارثي يكشف "سرّ" تأثر الملك سلمان بقصيدة شهيرة له#بالمختصر #مشعل_الحارثي_بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/TAcgHObgz6
— بالمختصر (@belmokhtasartv) January 17, 2020
لماذا اتجه الشاعر #مشعل_الحارثي إلى القطاع العسكري؟#بالمختصر #مشعل_الحارثي_بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/gmp5yyR3cV
— بالمختصر (@belmokhtasartv) January 17, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91262 ] نشر منذ 7 دقائق
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين من كل سوء وأدامه عزاً وفخراً للشعب وكافة المسلمين .. آمين ,,