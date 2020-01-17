إلزام صحيفة محلية بدفع تعويض لمصور بعد نشر صور تخصه دون إذنه

محمود البلوي(صدى):

ألزمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، صحيفة محلية بدفع تعويض مالي لمصور بعد نشر 3 صور تعود ملكيتها الفكرية له دون إذن أو موافقة منه .

ووفقاً للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف طالب المدعي بمبلغ 75 ألف ريال بواقع 25 ألف ريال عن كل صورة نظراً لحرمانه من بيعها ومجهوده في إلتقاطها .

و استقر رأي اللجنة بعد الإستماع للمدعي عليه بدفع تعويض 9 آلاف ريال إذ لم تثبت كافة القرائن لأحقية المدعي في المبلغ المطلوب .

كما ألزمت اللجنة الصحيفة بإزالة الصور محل الدعوى من موقع الصحيفة ، وذلك حماية ً للحقوق الفكرية المنصوص عليها نظامياً .