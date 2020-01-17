بالفيديو .. الشيخ «المنيع» يوضح الحكم الشرعي لإعطاء الخادمة غير المسلمة الصدقة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء أنه يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم ويُؤجر على ذلك ما دامت الأموال بنية الصدقة وليست من اموال الزكاه لكون الزكاه خاصة بالمسلمين .

وقال “المنيع ” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك ” على قناة “الرسالة ” الفضائية أنه ينبغي للمسلمين أن ينشروا حسن الخلق والبر والإحسان للبشر كافة بغض النظر عن دينهم .

وأضاف أنه يجوز أن يعطى غير المسلم من أموال الزكاه إن كان من ” المؤلفة قلوبهم ” وهم صنفاً من المستحقين للزكاه .

جاء ذلك رداً على سؤال سيدة حول مدى صحة إعطائها خادمتها غير المسلمة صدقة ، وهل تُثاب عليها أم لا ليجيب عليها .