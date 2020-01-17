إطلاق سراح الشيخ «فيصل بن حميد» بعد شفاعة ولي العهد لدى الملك

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً بالإفراج عن أخيه الشيخ فيصل الموقوف من أشهر.

وأوضح الشيخ محمد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل وساطته للإفراج عن أخيه، وقام بالتوسط لدى الملك سلمان ليتم الإفراج عن الشيخ فيصل.

وقال بن حميد : ”خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه..“.