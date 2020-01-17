بالفيديو.. شاعر يستقبل أصالة في بريدة: «أشوفك بس وأمشي»

بريدة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وصول الفنانة السورية أصالة نصري إلى مدينة بريدة لإحياء حفلها ضمن ليالي القصيم .

وظهر في الفيديو الفنانة بعد أن قابلها أحد الأشخاص ، حيث قام البعض بتقديمه لها قائلاً هذا أكبر شاعر في القصيم ، لترد الفنانة قائلة : “أوك” .

وأعرب الشاعر عن غعجابه باللفنانة قائلًا : “أنا جاي مخصوص عشان أشوفك بس وأمشي ” ، فيما ردت أصالة قائلة : ” إن شاء الله ما بتندم” .

ويذكر أن أصالة ،أحيت أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدينة بريدة ، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه.