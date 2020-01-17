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«حساب المواطن» يكشف موعد نتائج الأهلية لدفعة فبراير المقبل

«حساب المواطن» يكشف موعد نتائج الأهلية لدفعة فبراير المقبل
نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة عن صدور ننائج الأهلية للدفعة الـ 27 من الدعم ، خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأوضح أنه سيتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من فبراير المقبل ، وأنه يمكن الإطلاع على نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية :

– الدخول على حساب المستفيد على برنامج حساب المواطن .

– الدخول على دراسة الأهلية .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول موعد صدور نتائج الأهلية لدورة الدفع القادمة .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن قام بإيداع الدفعة الـ 26 من الدعم يوم 9 يناير الماضي بمبلغ وصل إلى 2.6 مليار ريال .


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