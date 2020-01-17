رجيم الفراولة السحري لإنقاص وزنك في 4 أيام
من المعروف أن الفراولة تتميز بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والمعادن المفيدة للجسم ، ورغم كونها من الفواكه اللذيذة إلا أنها قليلة السعرات الحرارية أيضاً .
وكشف الأطباء أن تناول الفراولة يساعد على إنقاص الوزن من خلال اتباع حمية غذائية تعتمد عليها وتوفر لكي 1200 سعر حراري في اليوم .
ويمكن إنقاص الكثير من وزنك بمجرد اتباع هذه الحمية خلال 3 أو 4 أيام ، وذلك بالطريقة التالية :
1- وجبة الإفطار : كوب زبادي ، سلطة فواكه عبارة عن 5 أكواب فراولة مقطعة شرائح وثمرة موز وثمرة تفاح .
2- الغداء : سلطة صدور تركي و شرائح فراولة .
3- سناكس : سموزي زبادي بالفراولة دون سكر .
4- العشاء : ثمرة بطاطس في الفرن وجبن قريش وشرائح فراولة .
ويمنح هذا الرجيم الطاقة اللازمة للجسم وفي نفس الوقت يساعد على التخسيس ، إلا أنه لا يُنصح به لمن يعاني المشاكل الصحية .
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