رجيم الفراولة السحري لإنقاص وزنك في 4 أيام

متابعه_أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن الفراولة تتميز بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والمعادن المفيدة للجسم ، ورغم كونها من الفواكه اللذيذة إلا أنها قليلة السعرات الحرارية أيضاً .

وكشف الأطباء أن تناول الفراولة يساعد على إنقاص الوزن من خلال اتباع حمية غذائية تعتمد عليها وتوفر لكي 1200 سعر حراري في اليوم .

ويمكن إنقاص الكثير من وزنك بمجرد اتباع هذه الحمية خلال 3 أو 4 أيام ، وذلك بالطريقة التالية :

1- وجبة الإفطار : كوب زبادي ، سلطة فواكه عبارة عن 5 أكواب فراولة مقطعة شرائح وثمرة موز وثمرة تفاح .

2- الغداء : سلطة صدور تركي و شرائح فراولة .

3- سناكس : سموزي زبادي بالفراولة دون سكر .

4- العشاء : ثمرة بطاطس في الفرن وجبن قريش وشرائح فراولة .

ويمنح هذا الرجيم الطاقة اللازمة للجسم وفي نفس الوقت يساعد على التخسيس ، إلا أنه لا يُنصح به لمن يعاني المشاكل الصحية .