طوارئ مستشفى رماح تقدم خدماتها للمشاركين وزوار مهرجان الإبل

سعيد العجل(صدى):

تواصل “صحة الرياض” تقديم خدماتها الصحية للمشاركين وزوار مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل من خلال منظومة متكاملة للخدمات الطبية داخل وخارج مقر المهرجان .

ومن ذلك طوارئ مستشفى رماح العام .

وفي نفس الإطار أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية ، و المشرف على مشاركة “صحة الرياض” في المهرجان الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن “صحة الرياض” تشارك من خلال منظومة متكاملة تضمن توفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، تشمل مجمع عيادات داخل مقر المهرجان ، ويضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

وتشمل مركزين صحيين بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية .

وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان ، حيث أن مبنى الطوارئ يقع على مساحة 600 متر مربع ، وتم تجهيزه بأحدث الإمكانيات والأجهزة الحديثة.

وأضاف د. الجمعة أن مبنى الطوارئ يضم إستقبال رئيسي وخاص بالتوسعة الجديدة للتسهيل على المراجعين من عناء التنقل بالمستشفى، فيما تم إضافة 24 سرير إضافية مجهزه بأحدث الأمكانيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتحتوي التوسعة أيضا على غرف عزل و عيادات لفرز الحالات، وتم تجهيز التوسعة بقسم أشعة وصيدليه خاصة ودورات مياه للرجال والنساء بالإضافة لصالة إنتظار كبيره تم تزويدها بأحدث التجهيزات ، كما تم إضافة شاشات إلكترونية خاصة بتنظيم الإنتظار للحد من التكدس وتنظيم سير العمل مما سيؤدي إلى تقديم الخدمة بشكل متميز ، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بما يتناسب مع المعايير الدولية للخدمات الصحية.

وأكد الجمعة أنه توفير منطقة عزل خاصة لمرضى الجهاز التنفسي بعدم إختلاط الحالات مع باقي المراجعين كما إن وجود منطقة علاجية مجهزه بالكامل ساعد على بدء الخطة العلاجية للمرضى قبل دخولهم إلى مناطق الطوارئ الأخرى ، مما يساعد على انسيابية استقبال الحالات وسهولة دخول الحالات الإسعافية إلى المنطقة الحرجة.

ولفت الجمعة أنه تم أيضا دعم الطوارئ بالأجهزة الطبية الشاملة من أجهزة تخدير ومراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة تخطيط قلب وأشعة تلفزيونية متنقلة وأشعة بسيطة متحركة وجميع المستلزمات والأدوية وغيرها.

وأشار الجمعة أن أحدث الإحصائيات إلى تشير الى وجود إرتفاع في نسبة المراجعين في الفترة الحالية ، لتزامنها مع فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل .

ولفت أنه تم تجهيز 7 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.