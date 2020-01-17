بالفيديو.. بلطجة وتحرش وقلة أدب من أذناب حزب الله مع مراسلة تليفزيونية
وثق مقطع فيديو بلطجة وتحرش وتصرفات خارجة عن الأخلاق من جانب أذناب حسن نصر الله مع مراسلة تليفزيونية كانت تغطي أحداث التظاهرات في شارع الحمرا ببيروت .
وأظهر الفيديو مراسلة قناة mtv اللبنانية وهي تحاول تغطية ما يحدث ، ليتكتل حولها الشباب المؤيدين لحزب الله الإرهابي ، وتدخلوا في كادر الكاميرا وقاموا بالهتاف داخل المايكرفون .
كما أظهر تجمعهم حولها محاولين التحرش بها ، حتى أنها حاولت أن تتماسك ووجهت المايكرفون نحو البعض قائلة : بدكم شئ تقولوه ؟ ، ليردوا عليها أحدهم ” نقدم النشرة عنها ” ، وغيرها من العبارات التهكمية التي تكشف عن الهمجية وسوء الأخلاق .
واضطر المشهد المذيع اللبناني لإغلاق التقرير مع زميلته المراسلة قائلاً لها : وضعك لا يُحسد عليه .. الله يحميكي .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 31 دقيقة
بلد مفلوته مالها والي. تتحكم بها عصابة يتزعمها مارق ارهابي قاتل اسمه نصر الشيطان وهو احد اذرع زعيم العصابات في لبنان والشرق الاوسط وافريقيا الارهابي خامنئي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91257 ] نشر منذ 26 دقيقة
وضيعون ابناء المتمتعات ، ويش يرتجى منهم ..