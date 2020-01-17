بالفيديو.. بلطجة وتحرش وقلة أدب من أذناب حزب الله مع مراسلة تليفزيونية

بيروت(صدى):

وثق مقطع فيديو بلطجة وتحرش وتصرفات خارجة عن الأخلاق من جانب أذناب حسن نصر الله مع مراسلة تليفزيونية كانت تغطي أحداث التظاهرات في شارع الحمرا ببيروت .

وأظهر الفيديو مراسلة قناة mtv اللبنانية وهي تحاول تغطية ما يحدث ، ليتكتل حولها الشباب المؤيدين لحزب الله الإرهابي ، وتدخلوا في كادر الكاميرا وقاموا بالهتاف داخل المايكرفون .

كما أظهر تجمعهم حولها محاولين التحرش بها ، حتى أنها حاولت أن تتماسك ووجهت المايكرفون نحو البعض قائلة : بدكم شئ تقولوه ؟ ، ليردوا عليها أحدهم ” نقدم النشرة عنها ” ، وغيرها من العبارات التهكمية التي تكشف عن الهمجية وسوء الأخلاق .

واضطر المشهد المذيع اللبناني لإغلاق التقرير مع زميلته المراسلة قائلاً لها : وضعك لا يُحسد عليه .. الله يحميكي .