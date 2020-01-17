صور تجسسية تكشف مميزات تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم

طوكيو(صدى):

أظهرت صور تجسسية، أن تويوتا، تعمل على تطوير الجيل القادم من هايلكس، حيث ستحصل على بعض التحديثات الجمالية الخارجية والداخلية لتواكب لغة تصميم تويوتا الحالية، مع تقنيات أكثر تطورا ومواد أعلى جودة في الداخلية.

وأعلنت الشركة مسبقاً عن عزمها بتقديم المولدات الكهربائية في جميع موديلاتها بحلول 2025، ولتحقيق ذلك، ستعتمد جميع سيارات بيك أب وSUV تويوتا على منصة F1 الجديدة التي تسمح بتطبيق حزمة واسعة من التقنيات المتطورة والمولدات الكهربائية.

عبر تطبيق نظام المولد الهجين المحدود، ستتمكن هايلكس من تخزين الطاقة الفائضة الناتجة عن الكبح وأثناء التوقف عن ضغط دواسة الوقود داخل بطارية ليثيوم ايون صغيرة.

من المتوقع تدشين تويوتا هايلكس الجيل القادم قبل نهاية 2020 أو بداية 2021.