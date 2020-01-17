ماجد المهندس: نملك كل الإمكانيات الفنية واللوجستية التي تجعل من الرياض عاصمة للفن الراقي

أميرة خالد(صدى):

أكد الفنان ماجد المهندس أن المملكة تملك كل الإمكانيات الفنية واللوجستية التي تجعل من الرياض عاصمة للفن الراقي، مشيراً إلى إنجازات الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ التي حققت تميز عالمي للرياض في مجال الفن والموسيقى .

وقال الفنان الذي يملك مكانة خاصة في قلوب جماهيره في حوار مع “العربية ” ، أنه متفائل لمستقبل الفن الراقي في السعودية ، مشيداً بـ”موسم الرياض ” الذي حول الحلم إلى حقيقة وجعل المملكة الوجه الفنية الأولى في الشرق الأوسط في فترة وجيزة .

وقال “المهندس ” أنه يستعد حالياً للمشاركة في ” في ليلة “البرنس ” المرتقبة والتي تعد من أكبر حفلا موسم الرياض ، ويعد جمهوره بتقديم هدية تليق بقدر محبتم ووفائهم له على مر السنين ، مشيراً إلى أنه سيقدم باقة من أجمل أغنيه التي حظيت بشعبية واسعة .