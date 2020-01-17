بالصور.. نقل مفتي «داعش» داخل «وانيت» بعد القبض عليه بسبب سمنته المفرطة

ماجد القزيز(صدى):

أظهرت صوراً عملية نقل مفتي داعش “شفاء النعمة” المكنى بأبو عبد الباري في سيارة “وانيت”، بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن العراقية، بسبب السمنة المفرطة التي يعاني منها.

كما أبانت صورة أخرى لأبو عبد الباري، وهو جالسا على كرسي كبير، قبل أن يداهم رجال الأمن مقر إقامته في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل ، وتعتقله.

يذكر أن أبو عبدالباري من قياديي الصف الأول لـ “داعش” وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم الإرهابي.